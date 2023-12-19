Головою Держагентства лісових ресурсів став Віктор Смаль

У вівторок, 19 грудня, Кабінет міністрів призначив Віктора Смаля головою Державного агентства лісових ресурсів України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За словами посадовця, під час засідання Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення з посади заступника голови Держагентства лісових ресурсів України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Віктора Смаля призначили головою Держагентства лісових ресурсівУкраїни.

Що відомо про Віктора Смаля

Віктор Смаль народився у Києві 1 серпня 1984 року. Середню загальну освіту отримав у Ніжині Чернігівської області.

У 2007 році Віктор Віктор Смаль отримав диплом Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародні відносини». Він володіє англійською та іспанською мовами. Одружений.

Протягом 2013 – 2020 років чоловік займався власним бізнесом у сфері інформаційних технологій та онлайн-комерції.

У лютому 2021 року Віктор Смаль залишив підприємницьку діяльність та став державним службовцем. Його призначили заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України. Зона його відповідальності – питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

У травні 2023 року Кабінет міністрів звільнив Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України. Тимчасовим виконувачем обов’язків став Вітор Смаль.