Богдана Лаюк-Неборак є кураторкою культурних проєктів

Кабінет міністрів призначив львівʼянку Богдану Лаюк-Неборак на посаду заступниці міністра культури України. На новій посаді вона куруватиме державну політику у сфері книговидання, читання, популяризації української літератури за кордоном, а також мовну політику. Про це міністерка культури Тетяна Бережна повідомила на своїй фейсбук-сторінці, у середу, 26 листопада.

У Мінкульті Богдана Лаюк-Неборак відповідатиме за формування та впровадження стратегій розвитку книжкового ринку: роботу з Українським інститутом книги, створення єдиної стратегії для книжкових фестивалів, удосконалення умов для єКниги, запровадження механізму співфінансування закупівель літератури до бібліотек з місцевими бюджетами та оновлення умов пільгової оренди для книгарень. Також вона працюватиме над санкційною політикою щодо російських видавництв.

Окремий напрямок її роботи – українська мова. Богдана Лаюк-Неборак займатиметься стратегічними питаннями мовної політики, координуватиме оновлення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов та впровадження відповідного законопроєкту. Крім цього, відповідатиме за оновлення українських шрифтів і впровадження уніфікованої правничої термінології у законодавстві.

Що відомо про нову заступницю міністра культури

Богдана Лаюк-Неборак – журналістка, менеджерка культурних проєктів, редакторка The Ukrainians Media. Юристка за освітою.

У 2020 році координувала запуск першої державної програми підтримки перекладів творів української літератури іноземними мовами. Також є співавторкою відеоподкасту про культуру «Наразі без назви», який у 2022 році визнали найкращим подкастом про культуру.