Тетяна Бережна з 2022 року працювала в Мінекономіки

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада призначила 36-річну Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики України – міністерки культури України. До призначення Бережна виконувала обов’язки очільниці Мінкульту, а раніше – була заступницею міністерки економіки.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, кандидатуру Тетяни Бережної підтримали 266 народних депутатів. Тетяна Бережна стане п’ятою міністеркою культури України за останні п’ять років.

Під час свого виступу у Верховній Раді 21 жовтня Тетяна Бережна повідомила, що її основними пріоритетами як міністерки стане: залучення додаткових ресурсів у сферу культури, збереження автономності та стійкості культурних інституцій, а також підтримка їхньої спроможності самостійно заробляти на свої статутні цілі.

Вона підкреслила, що культура має стати не лише внутрішньою політикою, а й потужним інструментом зовнішньої дипломатії та діалогу зі світовими партнерами.

«Наше спільне стратегічне завдання – переосмислити роль культури як інструмента впливу, зробити її значення ширшим, інвестиції – масштабнішими, а роботу інституцій у сфері культури – більш автономною», – сказала посадовиця.

Що відомо про Тетяну Бережну

36-річна Тетяна Бережна є уродженкою Рогатина на Прикарпатті. Здобула повну вищу юридичну освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Пройшла стажування в Парламенті Канади як стипендіат Канадсько-української парламентської програми. Навчалася в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ за програмою «Цінності та суспільство», Київській школі економіки за програмою Government Relations (GR) та Лондонській школі економіки та політичних наук за курсом «Освіта для перемоги України», пише Forbes Ukraine.

У Міністерстві економіки під керівництвом Юлії Свириденко Бережна відповідала за політику у сфері зайнятості населення, співробітництво України з ЄС у сфері торгівлі, подолання гендерного розриву в оплаті праці, повернення вимушених мігрантів з-за кордону тощо.