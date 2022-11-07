Взимку в Івано-Франківській області очікують зростання кількості переселенців з прифронтових територій. Йдеться про понад 400 тисяч людей, яким буде потрібний прихисток. Наразі на території Прикарпаття нараховується 147 тисяч переселенців.

Про суттєве зростання кількості переселенців в Івано-Франківські області повідомила віце-прем'єр-міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час прес-конференції у Франківську в неділю, 6 листопада.

Як повідомляє «Суспільне», йдеться про значне зростання кількості евакуйованих на Прикарпаття – до півмільйона людей. «Івано-Франківська область буде однією з пріоритетних у виборі, коли люди вирішуватимуть, куди їхати. Так було і на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ми прогнозуємо, що взимку щонайменше 400 тисяч людей перемістяться сюди», — зазначила Ірина Верещук.

Загалом Івано-Франківська область уже почала підготовку до прийому більшої кількості переселенців взимку. Крім того, найближчими днями Всесвітня продовольча програма ООН направить на Прикарпаття 40 тонн продуктів, призначених для маломобільних переселенців.