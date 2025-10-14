Відтепер українці зможуть звернутись до мобільного оператора та посприяти блокуванню небажаних рекламних та спам-номерів. Відповідна постанова набула чинності 2 жовтня та дозволяє мобільним операторам заблокувати номер, що здійснює масові дзвінки без згоди користувачів.

Мобільні оператори перевірятиму скарги громадян за відповідними критеріями, серед яких:

• виклики здійснюють без комунікації;

• середня тривалість дзвінків за 7 днів — менш ніж 60 секунд;

• понад 50% дзвінків — на різні номери;

• на номер неможливо передзвонити;

• під час виклику відтворюється записане повідомлення;

• скарги від абонентів;

• кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;

• номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

У випадку підтвердження двох або більше порушень, українські оператори мобільного зв’язку блокуватимуть такий номер. Відтак, вже заблоковано більше тисячі спам-номерів.

Поскаржитись на потенційно шахрайські та спам-дзвінки громадяни можуть через гарячу лінію уряду 1545 або зателефонувати до свого оператора:



Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу

Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу

LifeCell – у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу