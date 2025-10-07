Через сплеск диверсій, які часто очолюють шпигуни під дипломатичним прикриттям, уряди ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.

Європейська розвідка вважає, що дипломати, котрі діють під прикриттям, можуть бути причетні до підпалів, кібератак та саботажу інфраструктури у країнах НАТО. Тому ЄС хоче запровадити обмеження на їхнє пересування.

За даними джерел, запропоновані правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон.

Цю ініціативу запропонувала Чехія. Її включили до нового пакета санкцій ЄС проти Росії, для його ухвалення потрібна одностайність. Угорщина була останньою країною, яка виступала проти цього заходу, однак і вона зняла своє вето.

«Нарешті. Це одна з пропозицій, яку я висунула на своєму першому засіданні міністрів закордонних справ ЄС у квітні 2024 року, повністю підтримуючи чеську точку зору», – заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Financial Times пише, що юридичне затвердження може затриматися через вимогу Австрії послабити санкції щодо активів російського оліграха Алєга Дерипаски. Його активами хочуть компенсувати банку Raiffeisen збитки, які він мав виплатити в Росії.

12 вересня повідомляли, що Німеччина планує досягти запровадження жорсткіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони в межах нового європейського пакета санкцій.