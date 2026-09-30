У мерії зазначили, що не планують купляти нові автомобілі у 2027 році

Структурні підрозділи Ужгородської мерії мають у розпорядженні майже два десятки автівок. За 7 місяців 2026 року на їх обслуговування витратили майже 1,7 млн грн. Про це йдеться у відповіді міськради на запит, оприлюдненій «Суспільним» у середу, 30 вересня.

Шістьма автомобілями користуються посадовці виконавчого комітету. Серед них Škoda Superb (2018), вартістю 903 тис. грн, Škoda Rapid (2018), Renault Sandero (2019), Daewoo Nubira (1998), а також Ford Transit (2010) та Volkswagen Golf (2010), отримані у 2023 році як благодійна допомога.

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На балансі департаменту міської інфраструктури два Renault Duster (2022), вартістю 705 тис. грн кожен, ЗАЗ-Daewoo (2003) та ВАЗ 2199 (2005).

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Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР має два Renault Duster (2022) та KIA Ceed (2010), департамент соцполітики та міський терцентр – ВАЗ 21099 (2005), Dong Feng (2000) та подарований ОБСЄ спецавтомобіль REFORM 1.1 (2022), вартістю понад 1,2 млн грн. Службовці управління муніципальної варти їздять на Renault Sandero (2021) вартістю 518 тис. грн та Toyota Camry (2003), а департаменту фінансів – на Daewoo Sens.

Упродовж 2023–2026 років на обслуговування усіх службових автомобілів Ужгородської міської ради, витратили понад 7,1 млн гривень, з яких 1,7 млн грн – за 7 місяців 2026 року. У мерії зазначили, що не планують купляти нові автомобілі у 2027 році.