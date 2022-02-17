Суд оштрафував на 1,7 тис. грн маму ужгородського школяра, який систематично пропускає заняття. Відомо, що хлопець уже не вперше протягом значного періоду не відвідує школу, тому що «йому нецікаво». Маму раніше вже зобов’язували приводити сина до школи, коли ситуація із відсутністю школяра на уроках вже неодноразово повторилася, суд зобов’язав ужгородку сплатити штраф.

Як зазначається у постанові Ужгородського міськрайонного суду, у січні 2022 року на Любов Дюгов, маму семикласника Ужгородської ЗОШ №13, склали протокол за постійні прогули сина. На поведінку школяра та відсутність його на заняттях також неодноразово скаржилася дирекція навчального закладу. У постанові суду зазначається, що цього разу учень був відсутній у школі понад 10 днів. Маму звинуватили у тому, що вона вкотре допустила прогули сина.

На судове засідання ужгородка не прийшла, однак суддя Ужгородського міськрайонного суду Наталія Шумило врахувала протоколи про адмінправопорушення щодо невиконання батьківських обов’язків, складені відносно жінки, звернення директора школи та письмові пояснення мами, у яких вона зазначала, що син не відвідує уроки в школі, «тому що йому нецікаво», а змусити його вона не може. Також ужгородка зобов'язалася відводити сина на навчання до школи.

Суддя визнала ужгородку винно за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) та зобов’язала сплатити штраф у розмірі 1,7 тис. грн. Крім того, мама школяра повинна сплатити судовий збір – 469 грн. Зазначається, що обвинувачена має право на оскарження постанови протягом 10 днів.