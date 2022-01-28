У школі села Лопухово 10 вчителів підробили сертифікати про вакцинацію

Десять вчителів сільської школи Усть-Чорнянської громади працювали із підробленими сертифікатами про вакцинацію від Covid-19. Йдеться про школу у селі Лопухово, яку перевіряли працівники поліції. Крім того, фальшивий документ про отримання щеплення знайшли і у працівника місцевого відділу освіти. Раніше саме ця громада мала найнижчі показники вакцинції від коронавірусу в Закарпатській області.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, підроблені документи виявили під час перевірки у школах у четвер, 27 січня. «На прохання поліцейських працівники навчального закладу пред’явили свої документи про вакцинацію. Проте Covid-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Йдеться про виникнення помилки при зчитуванні сертифікатних QR-кодів у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка», – зазначається у повідомленні поліції.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції уточнили, що йдеться про школу в селі Лопухово: саме тут у 10 вчителів виявили підроблені ковід-сертифікати. Крім того, фальшивий сертифікат працівникам поліції пред'явив і працівник відділу освіти Усть-Чорнянської ОТГ. У прес-службі Закарпатської ОДА ZAXID.NET уточнили, що наразі дві дози щеплення від коронавірусу отримали лише 9,5% мешканців Усть-Чорнянської громади, яка об'єднує понад 6,8 тис. населення. Понад 22,19% отримали першу і другу дозу щеплення.

Зазначимо, у цій громаді зі старту вакцинальної кампанії були проблеми із вакцинацією: Усть-Чорнянська ОТГ і досі має одні з найнижчих показників проведення щеплень від коронавірусу у Закарпатській області.

Наразі поліція вилучила підроблені документи, їх відправлять експерту для дослідження. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження стосовно всіх фігурантів за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документу). Вчителям загрожує штраф до 850 грн, арешт терміном до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.