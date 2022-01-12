Виноградівський районний суд оштрафував на 2,5 тис. грн мешканця села Велика Паладь за підробку міжнародного сертифікату про вакцинацію від коронавірусу. Відомо, що чоловік виготовив документ у себе вдома та пред’явив прикордонникам при перетині кордону з Угорщиною.

Як зазначається у вироку Виноградівського райсуду, Соболч Б. ще у вересні 2021 року підробив ковід-сертифікат для звільнення перебування на самоізоляції

«За допомогою комп’ютерної техніки чоловік виготовив в себе вдома міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику від COVID-19, начебто видане 04 вересня 2021 року та посвідчене лікарем Ужгородського районного центру первинної медико-санітарної допомоги на його ім’я», – йдеться у тексті вироку.

Через місяць після підробки сертифіката, у жовтні 2021 року, Соболч Б. пред’явив фальшивий документ під час перетину кордону в пункті пропуску «Вилок» на українсько-угорському кордоні. Суд також взяв до уваги листи Виноградівського та Ужгородського центрів первинної медико-санітарної допомоги, у яких зазначалося, що громадянин Соболч Б. вакцинацію від коронавірусу у них не проходив.

Суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк визнав закарпатця винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 2,5 тис. грн. Також обвинувачений має відшкодувати витрати у розмірі 686 грн за проведення технічної експертизи документів. Підроблене свідоцтво про вакцинацію суд залишив у матеріалах справи. Зазначається, що закарпатець має право на оскарження вироку протягом 30 днів.