В частині навчальних закладів канікули розпочнуться з 30 грудня

В Чернівцях зимові канікули для школярів розпочнуться з 23 та з 25 грудня. Також частина закладів завершить навчання 30 грудня. В управлінні освіти Чернівецької міської ради зазначили, що кожна школа самостійно обирала дати початку відпочину та його тривалість для школярів.

Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади триватимуть два тижні. Практично усі школи, гімназії та ліцеї на відпочинок йдуть за кілька днів від Різдва.

«Більша частина ліцеїв та гімназій комунальної власності підуть на канікули із 23-25 грудня, в 13 закладах освіти - з 30 грудня. Такі ж терміни зимових канікул і у приватних закладах. Відпочиватимуть діти два тижні - до 7 чи 8 січня та, відповідно, 14 січня », – повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради в п’ятницю, 15 грудня.

Керівництво міської освіти також зазначило, що при потребі зимові канікули будуть продовжені. Таку ситуацію можу спричинити блекаут, або ж відсутність опалення. В такому разі педагогічна рада кожного навчального закладу самостійно може змінювати терміни канікул. Навчання школярів переноситься на червень і тривалість другого семестру буде збережена.