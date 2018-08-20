В ДБР завершився конкурс на керівні посади у територіальних управліннях

СуспільствоАндрій Стець, 20 серпня2710

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В ДБР завершився конкурс на керівні посади у територіальних управліннях
фото ілюстративне
Очікується, що ДБР повноцінно запрацює у вересні 2018 року

Державне бюро розслідувань визначило 53 переможців конкурсу на посади начальників слідчих відділів та їх заступників, а також начальників відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань та відділу оперативних розробок у семи регіональних управліннях. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як повідомляється, всього в конкурсі прийняли рішення 485 кандидатів, які претендували на 56 посад. Переможці конкурсу пройдуть перевірки з використанням поліграфа та спеціальні перевірки органами державної влади, після чого буде ухвалено рішення про призначення їх на посади.

«Фактично на одне місце претендували 8 кандидатів. Конкурс складний і охоплює одночасно сім територіальних управлінь, які мають запрацювати разом із центральним апаратом Державного бюро розслідувань», - заявив директор ДБР Роман Труба.

На ще три посади - начальника третього відділу та начальника відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань територіального управління, розташованого в місті Краматорськ, а також начальника першого відділу територіального управління, розташованого в місті Хмельницький - будуть проведені повторні конкурси.

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2018 року.

Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). ДБР остаточно має перейняти на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. Остання займається слідством починаючи з 1996 року на тимчасовій основі — відповідно до п. 9 Перехідних положень Конституції України.

Закон України про Державне бюро розслідувань був ухвалений 12 листопада 2015 року та набрав чинності 1 березня 2016 року. Очікується, що ДБР повноцінно запрацює у вересні 2018 року.

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