Правоохоронці оголосили заочну підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП і його тещі у незаконному збагаченні та легалізації майна. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Відомства традиційно не називають імені фігуранта, однак за даними УП, йдеться про Дениса Галушка – ексзаступника колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова. Останній фігурує в кількох кримінальних провадженнях.

Денис Галушко (зліва) (Фото пресслужби Білгород-Дністровської міськради)

За даними слідства, упродовж 2020–2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.

Будинок, де мешкав Денис Галушко (Фото ДБР)

Щоб приховати реального власника, майно експосадовець реєстрував на дружину, матір, тещу та бабусю дружини.

Зокрема, встановлено набуття:

п’яти автомобілів преміумкласу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн грн;

трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;

понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

Офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання. Крім того, він організував набуття та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його злочинне походження, а також умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.

Колишньому посадовцю заочно повідомлено про підозру за:

ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України – організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 1 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації.

Також повідомлено про підозру матері дружини фігуранта за:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України – пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для встановлення всіх активів та їх арешту.