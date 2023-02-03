Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна

Вранці у п'ятницю, 3 лютого, в окупованому російськими військами Енергодарі (Запорізька область) вибухнув автомобіль. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

Окупаційна влада регіону вже назвала вибух «терактом». За попередніми даними, одна людина загинула.

«Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто», – повідомив глава окупаційної адміністрації області Володимир Рогов.

Своєю чергою, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що за попередніми даними авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом «руского міра» пішов прислуговувати окупантам.

«Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами», – йдеться у повідомленні.

За інформацією російських пабліків, машина, яка підірвалася в Енергодарі, належала колаборанту Євгену Кузьміну, який працював в окупаційній поліції.

Авто належало колаборанту Євгену Кузьміну, який працював в окупаційній поліції (фото з відкритих джерел)

З високою часткою ймовірності він був за кермом у момент вибуху. Хто підірвав зрадника, партизани чи соратники, невідомо.