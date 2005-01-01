В Харкові зловмисники підірвали і пограбували банкомат

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:521200

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В Харкові зловмисники підірвали і пограбували банкомат
В Харкові невідомі підірвали банкомат

В середу, 13 червня, невідомі зловмисники підірвали банкомат «Ощадбанку» на околиці Харкова і забрали з нього усі гроші.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції міста Харків. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За попередніми висновками фахівців з вибухотехнічного управління поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Після вибуху невідомі заволоділи грошовими коштами, сума яких поки що не розголошується.

Вибух пролунав близько четвертої ранку, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські встановлюють всі обставини та осіб, причетних до події.

Нагадаємо, що це не перший подібний інцидент у Харкові. 3 квітня вже було пограбовано один з банкоматів «Приватбанку».

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