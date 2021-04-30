Жінку, яка проживала в Туреччині, заманили в Україну під приводом депортації до Ірану

Поліція викрила та затримала трьох іранців, яких підозрюють в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі. Вони тримали на орендованій квартирі в Києві блогерку з Ірану та, погрожуючи зброєю, змусили її перевести на їхні електронні гаманці 25 біткоїнів, що становить близько 1,4 млн доларів США (майже 39 млн грн).

Як повідомляє поліція 30 квітня, організатором злочинної схеми був 37-річний уродженець Ірану, його спільники – двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні. Жінка проживала в Туреччині, однак в Україну її заманили погрозами ймовірною депортацією до Ірану.

«Після цього за 100 тис. доларів він (лідер угруповання, – ред) запропонував організувати їй і її дитині перетин державного кордону із Туреччини до України та оформити їм відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції», – зазначено в повідомленні.

Згодом у Києві в орендованій квартирі троє зловмисників погрожували жінці та їй доньці зброєю та змусили віддати їм 24 біткоїни. Аби приховати злочин, вони намагалася вивезти блогерку та її дитину назад до Туреччини, однак їх затримали поліцейські.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.