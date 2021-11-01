Для збору грибів у іспанських лісах уже 15 років потрібні спеціальні дозволи

Національна гвардія – поліцейський підрозділ міністерства внутрішніх справ Іспанії – упродовж вихідних, пов’язаних із Днем усіх святих, проводить у лісах рейди на нелегальних збирачів грибів. Мешканців гірських та лісових територій просять співпрацювати із гвардійцями і повідомляти про людей, які не мають дозволу на збір грибів – про «лісову мафію», пише PAP.

Справа в тому, що в Іспанії для збирання грибів чи ягід у лісах потрібно придбати спеціальний дозвіл – це можна зробити онлайн. Є три види дозволів: рекреаційний – на збирання до 5 кг у день, комерційний – до 50 кг та операційний – для великих покупців та продавців грибів. Рекреаційний дозвіл коштує 3-5 євро для мешканців регіону і 10 євро – для нерезидентів. Гриби можна збирати тільки у визначений час і у певних місцях.

Попри правила, що запроваджені в Іспанії ще 15 років тому, у гірських районах країни «працюють» організовані нелегальні групи збирачів грибів, переважно з Румунії, які прочісують ліси і визбирують гриби, що потім продають в Іспанії або у сусідніх Франції та Німеччині.

За даними Національної гвардії Іспанії, групи нелегальних збирачів нараховують від кількох до кількох десятків людей, вони пересуваються фургонами і часто розбивають у лісах свої «бази», де ночують.

Мешканців гірських і лісових територій просять повідомляти про таких збирачів. Поліція перевіряє документи і дозволи на збирання грибів, а у виявлених «нелегалів» конфісковують зібране і виписують штрафи, якщо це іноземці – то можуть конфіскувати і автомобіль. Окрім того, гвардійці посилено інспектують гірські дороги і обшукують підозрілі автівки – у іспанському регіоні Кастилії, до прикладу, заборонено перевозити понад 10 кг грибів без документів на них.