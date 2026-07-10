Жінці загрожує до 15 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 30-річну жительку Київської області, яка продала немовля клієнтам із соцмереж. Підозрюваній загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 10 липня, жінка виховує чотирьох дітей і під час вагітності вирішила продати п’яту дитину.

Вона почала шукати покупців через фейсбук-спільноти, пов’язані із сурогатним материнством. У дописах залишала завуальовані повідомлення, а під час особистого листування відкрито повідомляла про готовність передати новонароджену дитину за грошову винагороду.

Під час листування вона була переконана, що домовляється з потенційним покупцем з Івано-Франківська, тому приїхала до міста для особистої зустрічі. Там остаточно погодила умови майбутньої угоди, отримала завдаток і висунула ще одну вимогу – до народження дитини повністю забезпечувати її.

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Відтак упродовж кількох місяців їй оплачували оренду квартири, медичні обстеження, купували продукти, медикаменти, необхідні речі та давали гроші на особисті потреби. Щоб приховати торгівлю дитиною та надати своїм діям вигляду законності, жінка після пологів уклала фіктивний договір сурогатного материнства.

«На початку липня в Івано-Франківському перинатальному центрі вона народила хлопчика. Після виписки жінка передала новонародженого сина покупцям та отримала обумовлені 20 тис. доларів. Одразу після отримання грошей жінку затримали», – розповіли правоохоронці.

Підозрюваній інкримінують ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Санкція статті передбачає від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Мешканку Київщини арештували з можливістю внести близько 500 тис. грн застави.