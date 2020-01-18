В Київському СІЗО виявили численні порушення, які можуть призвести до бунту ув’язнених

Секретаріат омбудсмена показав фото жахливих умов у Київському сідчому ізоляторі

Моніторингова група Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і «Український центр запобігання катувань», до якого входять, зокрема, політв’язні, звільнені раніше з кремлівського полону, виявила низку суттєвих порушень під час перевірки Київського слідчого ізолятора. За повідомленням Секретаріату омбудсмена, деякі з цих порушень можуть призвести до бунту ув’язнених.

Зокрема, спостерігачі виявили, що більшість камер у слідчому ізоляторі не обладнані штучним освітленням, вікна надмірно заґратовані, стіни в деяких камерах вологі і покриті грибком. Камери не обладнані бачками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією. Крім того, через відсутність вентиляції і куріння в камерах ув'язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям. Більшість камер підлягають проведенню поточного ремонту.

Як наголошується у повідомленні, в окремих камерах слідчого ізолятора були відсутні шибки та не працювала система опалення. Через це в’язням доводилося закривати вікна ковдрами та спати у верхньому одязі. Втім, в офісі омбудсмена зазначили, що на вимогу моніторингової групи цей недолік працівники СІЗО негайно усунули.

Також спостерігачі встановили, що не всі ув'язнені забезпечені власним спальним місцем, через що були змушені спати по черзі або на підлозі. При цьому в новому корпусі було виявлено камери в зразковому стані, які ніяк не використовуються.

«Під час спілкування з родичами в’язнів встановлено, що в слідчому ізоляторі досі не вирішено питання із забезпеченням речовим майном. Незважаючи на те, що особам, взятим під варту, надаються безплатно постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення, в установі продовжують “рекомендувати” їхнім родичам передавати до установи власні подушки, ковдри та простирадла. При цьому на складі зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається», – сказано у повідомленні Секретаріату омбудсмена за підсумками перевірки.

Також моніторингова група виявила, що в установі порушувалися права ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Засуджені та ув’язнені, які прибувають до слідчого ізолятора, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров’я під час утримання в установі. Крім того, в’язні, які направляються з різних областей України для розгляду справ у київських судах та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються в Київському слідчому ізоляторі без первинного медичного огляду, а стан їхнього здоров’я під час утримання в установі не контролюється.

Рентгенологічний кабінет ізолятора утримується в незадовільному санітарно-технічному стані – стіни покриті цвіллю, відсутня вода, каналізація практично не працює. Обладнання в кабінеті застаріле, рентгенологічний і флюорографічний апарати не працюють, в результаті чого відсутня можливість обстеження ув'язнених.

«Так, під час візиту було виявлено 20 в’язнів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз та яким протягом тривалого часу не було проведено дослідження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги та недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом», – повідомив Секретаріат омбудсмена.

Також спостерігачі виявили, що внаслідок постійного порушення в установі вимог щодо роздільного тримання, серед в’язнів наявні конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад, масових заворушень.

Звіт про результати моніторингового візиту буде направлено до Міністерства юстиції України та Офісу генерального прокурора.

Зазначимо, раніше українські журналісти-розслідувачі зняли документальний фільм, в якому йшлося, що ув’язнені можуть отримати кращі умови перебування у СІЗО в обмін на хабарі працівникам адміністрацій таких закладів.