Аваков заявив про підвищення зарплати для поліцейських і рятувальників на 30%

У суботу, 3 жовтня, в МВС заявили про запуск нових механізмів соціального забезпечення для працівників поліції і рятувальної служби.

Про це під час робочої поїздки на Буковину повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, МВС з 2019 року запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських та рятувальників, серед яких підвищення зарплат, виплати компенсацій за винайм житла, а також система фінансового лізингу на придбання власного житла.

Заробітну плату буде підвищено на 30% і з 1 січня мінімальна зарплата працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, поліцейського – 9,2 тисячі. Також з 1 січня вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла. За наявності у поліцейського чи рятувальника родини та дітей компенсація збільшуватиметься.

З наступного року також буде введено в дію механізм фінансового лізингу, яким передбачено, що з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право укласти договір іпотеки на 20 років на придбання власного житла. У рамках цього договору всі відсотки за ним сплачуватиме держава.

«З наступного року ми також вводимо безпрецедентний механізм фінансового лізінгу. Що мається на увазі? Починаючи з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право заключити договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо», - повідомив Арсен Аваков.