З березня 2021 року в структурі Національної поліції України почне працювати Департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Про це повідомивглава Національної поліції України Ігор Клименко, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що минулого року за вчинення злочинів були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

«Я ініціював створення нового департаменту, який запрацює вже з 1 березня. Це буде головна інспекція, яка буде спостерігати за роботою всієї системи Нацполіціі і аналізувати ефективність надання поліцейських послуг громадянам», – сказав Клименко.

Як саме буде відбуватись моніторинг Клименко не уточнив, але наголосив, що поліція «намагається стати краще і працює над помилками».

«Людське прохання: не треба вішати ярлики на весь багатотисячний колектив поліції через непорядність окремих осіб. Ми намагаємося стати краще і працюємо над помилками», – додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, раніше голова Патрульної поліції Євгеній Жуков розповів, як за п’ять років зросли зарплати його підлеглих, і скільки вони тепер заробляють. За його словами, в містах з населенням менше одного мільйона людей мінімальна зарплата патрульного поліцейського становить 11,2 тис. грн.