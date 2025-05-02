На місці події працює слідчо-оперативна група

У п’ятницю, 2 травня, в Одесі озброєний двома ножами чоловік напав на працівників поліції, які забезпечували порядок у громадському місці, та завдав їм поранень. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь, нападника госпіталізували із пораненнями, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався на Куликовому полі в Одесі. Там чоловік із двома ножами накинувся на двох поліцейських, які несли службу з охорони громадського порядку. Нападник завдав їх ножових поранень, повідомили у пресслужбі поліції.

«З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано», – повідомили правоохоронці.

Поранених поліцейських також госпіталізували. В якому стані перебувають поранені правоохоронці та чоловік, який нападав, у пресслужбі поліції не уточнили.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Зазначимо, інцидент трапився у роковини трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти з так званого «антимайдану» напали на проукраїнських активістів. Внаслідок атаки проросійських сил загинули двоє проукраїнських активістів.

Після зіткнення учасники проукраїнської ходи штурмували табір проросійських сил на Куликовому полі, а подальші сутички спричинили пожежу у Будинку профспілок, де перебували прихильники «антимайдану». Внаслідок пожежі у Будинку профспілок загинули 42 людини.