Костянтин Кукштель допомагав росіянам окуповувати Крим

Служба безпеки України затримала в Одесі зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України. Зловмисником виявився колишній учасник підконтрольного Росії незаконного збройного формування «самооборона Криму», повідомила СБУ в понеділок, 17 липня. «Центр журналістських розслідувань» повідомляє, що затриманим виявився бойовик Костянтин Кукштель.

Як йдеться в повідомленні СБУ, перебуваючи у лавах «самооборони», у 2014 році чоловік допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострова, зокрема в Судаку. Також він патрулював вулиці, стояв на блокпостах та забезпечував «охорону» прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб. Під час таких «заходів» зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у невідомому напрямку.

Крім того, як стверджує СБУ, бойовик брав безпосередню участь в «очепленні» створених окупантами «тервиборчкомів», які були задіяні у проведенні фейкового референндуму щодо «приєднання» півострова до Росії. За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль «за захист Криму» 2014 року.

Як повідомила СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі. За інформацією спецслужби, підставою для переїзду став конфлікт з ватажками угруповання. Згодом він переїхав до Одеси, де «заліг на дно» і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини.

Чоловіка затримали під час контрдиверсійних заходів. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у незаконному збройному формуванні).

Наразі суд арештував його без права на внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.