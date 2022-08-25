Україна напрацьовує правову рамку державного устрою на території півострова

На території тимчасово окупованого півострова Крим перебувають від 500 до 800 тисяч росіян, які приїхали туди незаконно Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, Україна напрацьовує правову рамку державного устрою на території півострова.

«Чи це буде регіон України, чи це буде АР Крим з таким самим окремим статусом міста Севастополь – це буде визначатися. Наша позиція, що Севастополь мав окремий статус лише з огляду на російський наратив, який вони просували, існування там російського флоту. Найімовірніше, це буде переглядатися», – сказала Ташева.

Вона розповіла, що на території півострова є від 500 до 800 тис. росіян, які приїхали до Криму незаконно. Який статус вони матимуть, поки не визначено у Стратегії деокупації Криму. Утім, Ташева зазначила, що наразі створили лише перший концепт бачення України.

«У цьому документі ви поки що не побачите питання про право власності чи націоналізації майна, яку здійснив агресор. Також поки не розв'язані питання амністії, люстрації чи кадрового резерву, а також тієї шкоди, якої завдала Росія Криму», – сказала вона.

Більш детальний план економічного відновлення Криму планують презентувати пізніше.

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників, а деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення.