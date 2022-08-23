Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на засіданні «Кримської платформи»

Президент Туреччини на другому саміті Кримської платформи Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Від самого початку Туреччина відкрито заявляла, що анексія Криму є неконституційною та незаконною, і не визнає її. Це принципова позиція як із правових, так і з моральних міркувань. Міжнародне право по суті визначає, що Крим має повернутися до складу України, невід’ємною частиною якої він є», – сказав Ердоган.

За його словами, деокупація українського півострова є вимогою міжнародного права, а також важливим елементом глобальної безпеки і стабільності. А збереження територіальної цілісності, суверенітету України – це «вкрай важливо не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності».

«Для Туреччини пріоритетом також є забезпечення безпеки і добробуту споріднених із нами кримських татар, які є одним із корінних народів Криму. Наші кримські татари пильно спостерігають за останніми подіями в Криму», – додав Ердоган.

Турецький президент наголосив, що його держава підтримує українську владу і кримських татар, які нині борються за мирне життя на своїй батьківщині.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні в Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна самостійно вирішуватиме, як звільняти Крим від російських загарбників, а деокупація півострова відбудеться точно, і бойові дії ніколи не будуть спрямовані проти цивільного населення.