Пара з Одеси потрапила у скандал через поводження з вагітною черепахою

Суд в Омані виніс вирок українській парі, яка каталася на морських черепахах на території заповідника. Туристи отримали штраф та один місяць увʼязнення, виконання якого призупинили, повідомила газета The Times of Oman.

Суд визнав спортсмена та фітнес-тренера Вадима Олійника та його супутницю, косметологиню Олену Кравченко, винними у турбуванні та заподіянні шкоди черепахам, які відкладали яйця. Прокурори заявили, що українці торкалися черепах, залазили їм на панцирі та брали до рук нещодавно вилуплених дитинчат, які були на пляжах заповідника.

Пара опублікувала фото, на яких видно, що чоловік і жінка по черзі сиділи на панцирі вагітної морської черепахи, не давали їй піти геть та тримали у руках черепашеня. За публікацію цих фото суд також визнав їх винними у використанні інформаційних технологій для створення та поширення контенту, що порушує громадський порядок.

Олійнику та Кравченку призначили по 100 оманських ріалів штрафу (близько 230 євро) та місяць позбавлення волі. Втім, суд обʼєднав призначені покарання та призупинив виконання увʼязнення туристів.

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На рішення суду 6 жовтня відреагував автор італійського природоохоронного проєкту Biologicamente, який раніше повідомив про скандальну поведінку українців. Він заявив, що рішення суду є занадто мʼяким.

«Сума справді сміховинна, я знаю. Ба більше, на мою думку, вона передає потенційно небезпечний сигнал: "А, ну добре, тобто, якщо я сяду й буду жорстоко поводитися з морською черепахою, то ризикую лише заплатити 200 євро і, можливо, отримати місяць ув'язнення? Та й байдуже!" Такий штраф не є хорошим стримувальним фактором, а радше змушує недооцінювати наслідки поведінки. Стрес черепахи, яка пережила цей жахливий досвід, як на мене, не коштує 200 євро», – написав він.

Нагадаємо, світлини та скриншоти з відео, на яких видно українців, що катаються на черепасі, стали резонансними у соцмережах наприкінці вересня. Після розголосу відео та фото з черепахою видалили з інстаграму, а Вадим Олійник згодом записав вибачення за свою поведінку. Він заявив, що не мав наміру нашкодити черепасі, не звернув уваги на правила поводження з тваринами та «зробив помилку».

Наразі інстаграм-сторінка фітнес-тренера закрита для користувачів, які на нього не підписані.