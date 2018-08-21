В Польщі відкрили кримінальну справу проти голови Українського товариства у Любліні

Купріяновича підозрюють у порушенні так званого «антибандерівського» закону

У вівторок, 21 серпня, польські правоохоронці відкрили кримінальне провадженням проти історика та голови Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він повідомив, що підставою для відкриття справи стала заява воєводи Любліна Пшемислава Чарнека, який подав на Купріяновича до суду за те, що той 8 липня порівняв вбивство в Сагрині до вбивства поляків на Волині. На думку Чарнека це порушило польське законодавство, зокрема сумнозвісний «антибандерівський» закон.

«У Польщі все-таки розпочалося кримінальне провадження проти одного з лідерів української громади, відомого історика Григорія Купріяновича. Люблінський воєвода пан Пшемислав Чарнек подав на нього до суду за те, що той 8 липня цього року виступив із промовою в селі Сагринь на відкритті пам’ятника місцевим українським селянам, які в 1944 році стали жертвами каральної акції підрозділу Армії Крайової. «Провиною» Г.Купріяновича, наскільки я розумію, стало те, що він «мав сміливість» сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати», - розповів Павло Клімкін.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, голова Люблінського воєводства Польщі Пшемислав Чарнек ініціював кримінальну відповідальність щодо Григорія Купріяновича згідно з «антибандерівським» законом. Чарнек заявив, що у неділю, 8 липня, на сході Польщі відбулася «українська провокація». Людей, які приїхали помолитися на могилах вбитих поляками українців, він назвав «українськими націоналістами». На думку Чарнека, Купріянович порушив закон, прирівнюючи вбивство в Сагрині до «вбивства 130 тис. поляків на Волині». Після цього окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства розпочала розслідування висловлювань Купріяновича.

17 серпня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєклом закликав​ припинити кримінальне переслідування історика голови Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича. Про це Василь Боднар повідомив у своєму Twitter.