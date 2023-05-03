Один з кораблів перебував поблизу гілки газопроводу за п'ять днів до вибуху

Кораблі російського флоту щонайменше тричі перебували в районах вибухів на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», які прогриміли у вересні 2022 року. Про це повідомили у середу, 3 травня, журналісти шведського SVT, фінського Yle та данського DR.

За даними розслідування, російські кораблі перебували в акваторії, де розташований газопровід, принаймні тричі, а один з них наблизився до «Північного потоку» за п'ять днів до вибуху. Журналісти повідомили, що російські кораблі пересувалися з вимкненими ідентифікаційними пристроями, проте застосовували радіокомунікацію. Пересування кораблів РФ вдалося відстежити за допомогою радіозасобів та супутникових знімків, які проаналізувала компанія KSAT.

Перші два російських судна наблизилися до газопроводу у червні 2022 року. Один із них залишався в районі «Північного потоку» майже добу. Третє з російських суден прибуло в акваторію газопроводу за п'ять днів до вибухів.

Кораблі діяли поблизу чи над гілками «Північного потоку», йдучи на дуже невеликій швидкості. За даними данської влади, саме там, де проходили судна РФ, сталося три з чотирьох вибухів. Четверте судно, яке вдалося зафіксувати супутниками, також перебувало в акваторії інциденту, проте ідентифікувати його не вдалося.