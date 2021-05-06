Пожежа виникла на третьому поверсі офісної будівлі

У Вінниці сталася масштабна пожежа в будівлі із офісними приміщеннями. Унаслідок пожежі одна людина загинула. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Вінницькій області в четвер, 6 травня.

Повідомлення про пожежу в офісному центрі на вулиці Бевза, 34, що неподалік від центру міста, надійшло рятувальникам о 12:34. Пожежа виникла на третьому поверсі, вже за півгодини вогонь перейшов на дах.

Площа, яку охопив вогонь, становила близько 1000 квадратних метрів. На місце інциденту виїхали чергові караули усіх Державних пожежно-рятувальних частин Вінниці. Загалом для ліквідації пожежі залучили 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе. Однак, через велику площу пожежі та сильний вітер, вогонь швидко поширюється покрівлею споруди на складські приміщення.

Пожежу вдалося локалізувати о 14:11. На місці рятувальники виявили тіло однієї людини. Причини пожежі встановлюють фахівці.