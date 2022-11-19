У Києві арештували активи російської компанії на 40 млн грн. Майно компанії, яку підозрюють у фінансуванні тероризму, арештували, а вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Як повідомили у Нацполіції, у Києві виявили фірму, зареєстровану на території Росії. Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. За клопотанням слідчих, Печерський районний суд Києва наклав арешт на продукцію компанії. Загальна вартість арештованого майна становить понад 40 млн грн. Наразі вилучене передали на потреби ЗСУ.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) ККУ. Якщо провину підприємців доведуть, їм загрожує позбавлення волі від 10 до 12 років з конфіскацією майна.