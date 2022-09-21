У середу, 21 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроект №3663. Ним передбачено зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням. За проголосували 238 народних депутатів. Відтак як юридичну особу ліквідовано Фонд соціального страхування та приєднано його до Пенсійного фонду, повідомив перший заступник голови парламентського комітету ВР Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Відтак функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів.

У пояснювальній записці автори законопроекту стверджують, що ліквідація Фонду соцстрахування зекономить державі до 2-3 млрд грн на рік.

За ухвалення законопроекту в цілому проголосували 238 народних депутатів. У першому читанні депутати голосували за нього ще у листопаді 2021 року.