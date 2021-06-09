В Уряді схвалили законопроект про монетизацію пільг на проїзд

Кабінет міністрів під час засідання 9 червня схвалив законопроект, що передбачає заміну безоплатного проїзду на грошові компенсації пільговим групам. Про це повідомляє прес-служба уряду. Тепер законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг» має розглянути Верховна Рада.

Законопроект розроблений Міністерством соціальної політики. Він пропонує внести зміни до 12 законів України, в яких ідеться про пільговиків. Планується, що пільги у формі грошової компенсації пільговикам нараховуватимуть відповідні органи місцевої влади.

Прийняття законопроекту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання, кажуть в уряді.

У Мінсоцполітики вважають, що ухвалення законопроекту буде доцільним для людей, які мають пільги і не користуються ними, адже вони зможуть отримати грошову компенсацію.

Водночас у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що проект погоджений без зауважень «Асоціації міст України», а Уповноважений ВРУ з прав людини, Уповноважений президента з прав людей з інвалідністю та кілька профільних громадських організацій не підтримали законопроект, але не зазначено, чому саме. Також його не підтримала Громадська рада при Міністерстві соціальної політики. Натомість, за висновком Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, проект відповідає Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.