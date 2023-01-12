Гречка, рис, пшоно, ячмінка, горох в брикетах – це те, що зараз вкрай необхідно благодійному фонду Ескулаб для приготування сублімованих супів та каш для військових на передову. З одного такого 700-грамового пакета лише за 30 хв. можна приготувати 5 літрів готової страви.

Один день роботи фонду дорівнює 2000 нагодованих військових у зоні бойових дій. Як кажуть у фонді, щотижня кількість запитів лише зростає, саме тому прийняли рішення оголосити збір серед українців, щоб мати змогу й надалі забезпечувати наших захисників корисними супами та кашами швидкого приготування.

«До нас постійно звертаються військові з різних частин, волонтери, щоб відправити наші сублімовані «Файні борщі», «Файні зупки» чи «Файні каші» на передову, – розповідає Сергій Дядюшко, один з співзасновників фонду. – Ми з дружиною лікарі за освітою. Саме тому вирішили, що наші військові мають отримувати різноманітні поживні елементи та їсти якісну їжу. Виготовлення сублімованих страв дає можливість це забезпечити. Так як росте кількість запитів, розуміємо, що пішли правильним шляхом. Від заснування фонду ми передали вже понад 75 тонн благодійної допомоги. Овочі для сухпайків нам постійно привозять фермери, приватні господарства і просто небайдужі українці. Крупи в нас по потребі на першому місці зараз».

Сергій та Наталія Дядюшки, співзасновники благодійного фонду Ескулаб

Як долучитись до благодійної ініціативи Ескулаб

Збір триватиме з 10 до 31 січня. Крупи можна приносити в робочі години у будь-яке відділення медичної лабораторії Ескулаб, яка в квітні 2022 року заснувала благодійний фонд. Львів'яни також можуть принести крупи безпосередньо у фонд, який розташований на вул. Шевченка, 315 (колись територія заводу Електрон).

Якщо можливості принести крупи особисто немає, роботу фонду можна підтримати донатом: