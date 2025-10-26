Щоб бути впевненим у правильності часу, можна скористатися кількома способами

В Україні переходять на зимовий час в останню неділю жовтня. У 2025 році ця дата припадає на 26 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад – на 3:00. Таким чином, ви отримаєте додаткову годину сну, але вечори стануть коротшими, і темніти буде раніше. Як дізнатися точний час, пише «Радіо Люкс».

Як дізнатися точний час в Україні

Щоб бути впевненим у правильності часу, можна скористатися кількома способами:

Інтернет-ресурси:

time.is – показує точний час для будь-якого міста світу та відповідного часового поясу;

24timezones.com – швидко перевіряє поточний час у різних країнах;

timeanddate.com – пропонує інструменти для перевірки часу, календарі та конвертери часових поясів.

Мобільні телефони та гаджети:

Сучасні смартфони та планшети автоматично оновлюють час відповідно до зимового режиму. Це означає, що після переведення стрілок вам не доведеться самостійно підлаштовувати будильники чи нагадування.

Спеціальні номери для перевірки часу:

Якщо потрібен миттєвий точний час, можна скористатися телефоном: