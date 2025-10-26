В Україні перевели годинники на зимовий час 2025: як дізнатися точну годину
В Україні переходять на зимовий час в останню неділю жовтня. У 2025 році ця дата припадає на 26 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад – на 3:00. Таким чином, ви отримаєте додаткову годину сну, але вечори стануть коротшими, і темніти буде раніше. Як дізнатися точний час, пише «Радіо Люкс».
Як дізнатися точний час в Україні
Щоб бути впевненим у правильності часу, можна скористатися кількома способами:
Інтернет-ресурси:
- time.is – показує точний час для будь-якого міста світу та відповідного часового поясу;
- 24timezones.com – швидко перевіряє поточний час у різних країнах;
- timeanddate.com – пропонує інструменти для перевірки часу, календарі та конвертери часових поясів.
Мобільні телефони та гаджети:
Сучасні смартфони та планшети автоматично оновлюють час відповідно до зимового режиму. Це означає, що після переведення стрілок вам не доведеться самостійно підлаштовувати будильники чи нагадування.
Спеціальні номери для перевірки часу:
Якщо потрібен миттєвий точний час, можна скористатися телефоном:
- Дзвінок зі стаціонарного телефону на безкоштовний номер 121 повідомить актуальний час автоматично.
- Для абонентів мобільних операторів можна набрати комбінацію *160# та натиснути виклик – після цього прийде SMS із точним часом, датою та днем тижня. Послуга безкоштовна навіть за нульового балансу.