ВККС відновлює оцінювання суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) у понеділок, 13 листопада, відновила кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у прес-службі ВККС.

Оцінювання мають пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України. 109 людей розпочнуть процедуру зі складення іспиту, 1 775 людей вже допущені до другого етапу – дослідження досьє та проведення співбесіди. До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка сприятиме перевірці суддів на відповідність таким критеріям, як професійна етика та доброчесність.

«Якісне та прозоре проведення кваліфікаційного оцінювання суддів сприятиме підвищенню довіри до правосуддя в Україні. Тому Комісія докладе максимум зусиль, аби ця процедура показала свою ефективність», – заявив очільник ВККС Роман Ігнатов.

Комісія спільно з Громадською радою доброчесності погодили перелік та принципи застосування індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду встановленим критеріям. Кваліфікаційне оцінювання розпочнеться з роботи трьох колегій комісії. У перший день роботи мають відбутися співбесіди з дев’ятьма суддями.

Усі співбесіди транслюватимуться в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці комісії.

Нагадаємо, що останнє засідання ВККСУ щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось 5 листопада 2019 року. Через два дні припинились повноваження членів Комісії другої каденції. Новий склад ВККСУ обрали в червні 2023 року. Це дозволило відновити всі процедури комісії, зокрема проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.