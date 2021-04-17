У суботу, 17 квітня, почалася вакцинація від коронавірусу працівників системи органів Міністерства внутрішніх справ. Загалом планують вакцинувати близько 800 тис. працівників системи МВС і членів їхніх сімей, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Сьогодні ми почали вакцинацію співробітників системи органів МВС від Covid-19. Першими вакцинуємо працівників, які найбільше контактують з населенням: гарнізони аеропортів “Бориспіль” та “Жуляни”, підрозділи Нацгвардії в зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо всіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, прикордонну службу, сервісні центри, вищі навчальні заклади, експертну службу, співробітників МВС», – процитувала Авакова в суботу, 17 квітня, прес-служба МВС.

йдеться в заяві Авакова, опублікованій на сайті МВС.

Він зазначив, що наступним етапом медики МВС вакцинуватимуть сім'ї співробітників відомства. Загалом із сім'ями планується охопити близько 800 тис. осіб.

«Це виключно добровільна справа. Але я впевнений, що це необхідний захід для тих, хто перебуває в зоні ризику, виконуючи свої професійні обов'язки», – наголосив міністр і додав, що теж буде щепитися від коронавірусу.

Вакцинація працівників системи МВС буде здійснюватися препаратом CoronaVac, розробленим китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, і Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.