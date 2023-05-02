Коли саме бригади почнуть виконувати бойові завдання, в МВС не уточнили

Вісім бригад «Гвардії наступу» повністю сформовані та пройдуть кількатижневе навчання. Бійців бригад, які перейдуть під командування Сил оборони, доозброюють, повідомив у вівторок, 2 травня, в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, бригади проходитимуть навчання, яке триватиме 2-3 тижні. Паралельно МВС почне формувати додаткові підрозділи. Поки що жодна з бригад не перейшла під командування Сил оборони, оскільки немає відповідного бойового завдання, зазначив Ігор Клименко.

За даними міністра МВС, бригади «Гвардії наступу» проводитимуть штурмові дії спільно із Силами оборони під час військових операцій. Імовірно, бригади також залучатимуть до прийдешнього контрнаступу України. Скільки саме бійців перебуває у бригадах, Ігор Клименко не уточнив.

Зазначимо, 29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ передбачатиме звільнення Криму. Він розповів, що український контрнаступ зможе не тільки відбити російських окупантів на фронтових позиціях, але і повернути тимчасово окупований Крим під контроль України, тому потрібно мати якомога більше озброєння.