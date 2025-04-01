Фрагмент розмови подружжя Биковських перехопила СБУ у квітні 2022 року

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив до 5 років ув’язнення росіянку Ольгу Биковську, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок. Про це у понеділок, 31 березня, повідомило «Радіо Свобода».

Журналісти, покликаючись на рішення суду повідомили, що Ольга Биковська має відбути покарання у вигляді 5 років ув’язнення з моменту її затримання. Наразі вона перебуває в міжнародному розшуку.

«Також вона має компенсувати державі понад 15 тис. грн на процесуальні витрати, зокрема, судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу та експертизу звукозапису голосів Биковських», – додають у повідомленні.

Фрагмент розмови подружжя Биковських перехопила Служба безпеки України у квітні 2022 року. У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб».

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення громадянка Росії закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області. Слідчі встановили, що вона проживала в окупованому Криму.