В Україні введуть сертифікаційний іспит з української мови для охочих отримати громадянство

Петро Порошенко підписав указ про десятирічну програму зміцнення статусу української мови

Державна програма на 2018-2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя має передбачати впровадження сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України. Це визначено в указі президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», оприлюдненому на сайті президента у п'ятницю, 1 червня. Такий указ Порошенко анонсував ще 9 березня, але підписав його 31 травня.

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, президент постановив визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України протягом місяця має утворити на постійній основі експертну групу для комплексного аналізу сучасної мовно-культурної ситуації в Україні, розробки критеріїв оцінки ефективності державної мовної політики. З урахуванням пропозицій цієї групи Кабмін має розробити у двомісячний термін і затвердити державну цільову програму на 2018-2028 роки, спрямовану на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку.

Десятирічна державна програма передбачатиме, зокрема, такі заходи, як «покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробку дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови, запровадження в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України».

Президент також пропонує врахувати в програмі механізми зі зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку, забезпечення дотримання посадовими та службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог закону про обов'язковість використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків, недопущення дискримінації української мови, розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів, забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном.

Указ також зобов’язує Кабінет міністрів щорічно до Дня української писемності та мови інформувати президента про мовно-культурну ситуацію в Україні та заходи, що вжиті для захисту та забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної.