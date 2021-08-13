Згідно з новими стандартами, знаки будуть легше читатись, також заборонено їх нагромадження. Головна відмінність – назви населених пунктів матимуть інший шрифт та будуть написані з великої букви, а не прописом.

З 1 листопада набуває чинності ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування». Його розробили фахівці ДП «ДерждорНДІ» у співпраці з командою «Агенти змін». Знаки вже випробували на деяких ділянках нових доріг, в тому числі у Львівській області. Відтепер нові знаки будуть виготовляти виключно за новими стандартами, старі мінятимуть поступово.

У новому ДСТУ 4100:2021 компонування дорожніх знаків відбуватиметься за новим принципом. Зокрема, відтепер текст (назви населених пунктів, об'єктів) починатимуться з великої букви (раніше – були всі великі букви). Визначені чіткі пропорції та відстані між елементами, залежно від розміру великої літери, яка обирається виходячи з місця встановлення знаку та категорії дороги.

Серед інших нововведень – введені позначки центру населеного пункту та річок, вони схожі на аналогічні значки в Євросоюзі. Також змінилися форми стрілок, передбачена транслітерація назв населених пунктів.

Окрім того, з'явилися нові дорожні знаки. Зокрема, нове позначення діагональних пішохідних переходів та нова табличка для острівців безпеки. Також стало більше знаків та табличок, пов'язаних з розвитком велоінфраструктури.

Щоб водії могли сприймати інформації при кількох знаках, створено новий алгоритм розміщення знаків на одній опорі для уникнення неоднозначного їх трактування, а також новий розділ щодо розміщення знаків на щитах та фонових щитах.