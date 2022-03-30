Майно і гроші воєнних злочинців підуть компенсації потерпілим та відбудови України

В Україні розпочав роботу Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України. Портал створений українським Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії, повідомили у в Офісі Генерального прокурора України в середу, 30 березня.

Серед учасників Task Force: Офіс генпрокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

«Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки», – зазначила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на порталі, додали у прокуратурі.

«Повідомлення необхідно подавати про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ та не є відомою широкому загалу», – зазначили в ОГП.

За бажанням повідомлення на порталі можна подати анонімно.

Подати повідомлення можна трьома мовами: українською, англійською та російською.

«Важливо, що, повідомивши про статки навіть анонімно, ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Адже за певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Велика Британія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні», – наголосив голова НАЗК Олександр Новіков.

В Офісі генпрокурора додали, що інформація про активи наблизить припинення війни шляхом економічного тиску на осіб, які підтримують «режим Путіна». Зокрема завдяки конфіскації майна підсанкційних осіб або внесення їх до санкційних списків