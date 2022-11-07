В Україну доставили першу партію генераторів від Литви
До відправки вже готують наступний вантаж
Із Литви в Україну прибули 13 генераторів. Їх вдалося придбати завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів посольства під назвою Aš esu Ukraina. Про це у понеділок, 7 листопада, повідомили в прес-службі посольства України в Литві.
«Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців. Щиро вдячні литовському народу та партнерам, які відгукнулася на наш терміновий запит», – зазначено в повідомленні посольства.
Фото посольства України в Литві
Нагадаємо, нещодавно латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельні генератори та 17 тонн продуктів харчування.
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