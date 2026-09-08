Також на ділянці запроєктовані два багатоквартирні будинки

В Ужгороді на громадських слуханнях розглянуть внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Болгарською, Успенською, Сергія Мартина та ЛЕП.

Йдеться про територію площею 11,6 га поблизу пожежної частини та заводу «Турбогаз» у промисловому районі на околиці міста.

Згідно з генпланом територія призначена для підприємств оптової торгівлі. Містобудівна документація пропонує змінити призначення ділянки під житлову функцію. У найближчі 5 років тут мають з’явитися апарт-готель, два багатоквартирні житлові будинки, оптовий магазин та спорткомплекс з автостоянкою. Також на ділянці запроєктована будівля підприємства «Біофарм».

Житловий комплекс матиме 174 квартири, а готель розрахований на 90 апартаментів. Для водіїв передбачені 303 паркомісця.

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Проєктом ДПТ передбачено формування нової мережі внутрішніх проїздів та пішохідних зв’язків. Від вулиці Сергія Мартина планують облаштувати під’їзд до найближчого дитсадка, а велосипедний рух спрямувати по проєктованій вулиці та вже наявних – Перемоги й Радіщева.

Зміни до детального плану території, обмеженої вулицями Болгарською, Успенською, Сергія Мартина та ЛЕП, розглядатимуть на громадських слуханнях у четвер, 10 вересня. Вони розпочнуться о 15:00 у приміщенні Ужгородської міської ради.