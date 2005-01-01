В Ужгороді четверо нападників побили місцевого радіоведучого

Ймовірно, чоловіка побили через його поведінку в соцмережах

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 09:439990

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В Ужгороді четверо нападників побили місцевого радіоведучого
фото зі сторінки Максима Барни у соцмережі
Поліція затримала нападників

В Ужгороді увечері 16 січня група молодих людей побила ведучого місцевого радіо «Тиса FM», журналіста Максима Барну (псевдонім Jean R Marina).

Інформацію про це повідомила у Facebook дружина журналіста Наталія Андросова, яка в момент побиття перебувала поруч з ним.

З її слів, до п’яти нападників орієнтовним віком від 17 до 26 років у темному одязі і в балаклавах мали при собі газовий балон, який спробували застосувати до журналіста. В свою чергу речниця обласної поліції Тетяна Щоголева повідомила місцевому виданню «Мукачево.net», що нападників на 32-річного радіоведучого було четверо.

«Все сталося впродовж 10-15 секунд, Макса завалили на землю і били ногами, перед цим намагалися застосувати до нього балон. Коли тікали кричали “Анти Антифа”, мене обізвали повією, відбігли метрів 150 і чекали на розі», – написала дружина побитого журналіста.

Постраждалий медійник після побиття, фото Наталії Андросової

Коли нападники побачили, що жінка викликає поліцію, то спробували втекти, однак поліція, яка прибула на місце, виявила молодиків, які, зі слів Андросової, «якщо й не причетні до злочину, то точно знають причетних». За цим фактом розпочалося слідство. При цьому невідомо, чи затримувала поліція молодиків.

Андросова додала, що перед нападом за ними стежили. Вона зазначила, що причиною нападу могла стати поведінка журналіста в одній з ужгородських груп в соцмережах і зауважила, що такі «проблеми в цивілізованому світі вирішуються під час банального листування або не вирішуються взагалі». При цьому подробиць вона не повідомила.

В поліції уточнили, що повідомлення про напад вони отримали о 21:47.

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