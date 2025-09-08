Загиблих тварин виявили у каналі біля вул. Другетів

У каналі неподалік центру Ужгорода виявили тіла мертвих тварин. У поліції розпочали перевірку та опитують свідків.

Фотографії загиблих у водоймі тварин з’явилися в місцевих телеграм-каналах у понеділок, 8 вересня. Йдеться про виявлення тіла, ймовірно, вагітної кішки, яку викинули в канал поблизу центру Ужгорода, поблизу вул. Другетів

«За словами очевидців, інцидент стався поблизу каналу, де мешканці вже не вперше знаходять мертвих тварин. У повідомленнях також ідеться, що місяць тому в тому ж місці знайдені тіла цуценят. Наразі триває збір доказів, проводитиметься опитування свідків та попередня перевірка інформації», – зазначили у поліції Закарпатської області.

У разі підтвердження фактів жорстокого поводження з тваринами, правоохоронці відкриють кримінальну справу за ст. 299 ККУ. Мешканців міста, що мають інформацію про інцидент, закликають звертатися до Ужгородського районного управління поліції або на лінію «102».