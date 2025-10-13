Локації діятимуть з 15 жовтня до 1 листопада

Ужгородська міськрада визначила 6 локацій для торгівлі живими та штучними квітами, вінками та свічками до Дня вшанування пам’яті померлих.

Як повідомили в пресслужбі мерії, пам’ятну атрибутику продаватимуть з 15 жовтня до 1 листопада у відведених місцях:

позаду критого ринку на вул. Олександра Фединця;

навпроти та біля ТЦ «Плаза» на вул. Золтана Баконія;

на розі вул. Вілмоша Ковача – Олександра Попадинця поблизу будинку № 15;

навпроти ринків ТОВ «Альбіон» та п/п Рошко Л.Л. на вул. Павла Чубинського та на розі вул. Павла Чубинського – Василя Комендаря;

збоку ринку «Новий ринок» на вул. Марії Заньковецької поблизу будинку № 77;

на розі вул. Української – Андрія Палая.

Дозволи для суб’єктів господарювання видаватимуть із 9:00 до 15:00 у відділі підприємництва Управління економічного розвитку Ужгородської міської ради.