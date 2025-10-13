В Ужгороді обрали локації для торгівлі квітами до Дня пам’яті померлих
Квіти, вінки та свічки продаватимуть у шести місцях
Локації діятимуть з 15 жовтня до 1 листопада
Ужгородська міськрада визначила 6 локацій для торгівлі живими та штучними квітами, вінками та свічками до Дня вшанування пам’яті померлих.
Як повідомили в пресслужбі мерії, пам’ятну атрибутику продаватимуть з 15 жовтня до 1 листопада у відведених місцях:
- позаду критого ринку на вул. Олександра Фединця;
- навпроти та біля ТЦ «Плаза» на вул. Золтана Баконія;
- на розі вул. Вілмоша Ковача – Олександра Попадинця поблизу будинку № 15;
- навпроти ринків ТОВ «Альбіон» та п/п Рошко Л.Л. на вул. Павла Чубинського та на розі вул. Павла Чубинського – Василя Комендаря;
- збоку ринку «Новий ринок» на вул. Марії Заньковецької поблизу будинку № 77;
- на розі вул. Української – Андрія Палая.
Дозволи для суб’єктів господарювання видаватимуть із 9:00 до 15:00 у відділі підприємництва Управління економічного розвитку Ужгородської міської ради.
