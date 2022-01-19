На Закарпатті вперше виявили новий штам коронавірусу «Омікрон»: у лабораторії в Ужгороді із понад 20 направлених на спеціальне дослідження зразків в одному вірусологи виявили варіант SARS-CoV-2 Оmiсrоn.

Як у середу, 19 січня, повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, новий штам «Омікрон» виявили у результаті тестування зразкiв носоглоткових змивів, які аналізували у референс-лабораторiї з дiагностики ВІЛ\СНІДУ, вiрусологiчних та особливо небезпечних патогенiв ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

«Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород», – зазначив Мирослав Білецький. Також він уточнив, що на Закарпатті продовжує домінувати штам «Дельта».

У коментарі ZAXID.NET додав Мирослав Білецький, наразі на Закарпатті у медзакладах, які займаються лікуванням хворих на ковід, заповненість становить майже 35%. Загалом для хворих на коронавірус в області відведено 1930 ліжок у 17 медичних закладах.

Нагадаємо, у Закарпатській області продовжує зростати захворюваність на Covid-19, станом на середу, 19 січня, кількість закарпатців у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, становить понад 91 тис. (+292 за попередню добу), в Ужгороді 16,8 тис. осіб (+54 за добу). Кількість смертей від коронавірусу по області – 2 495 (+4), в Ужгороді – 418 (+1).