Тіло дістали з водойми на вулиці Канальній в Ужгороді

В Ужгороді на вулиці Канальній рятувальники дістали з води тіло рибалки, який зник 14 вересня. Загиблим є 55-річний місцевий мешканець.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 23 вересня, ужгородець пішов з дому на риболовлю 14 вересня близько 16:00 та не повернувся.

17 вересня до пошуків чоловіка залучили водолазів. Рятувальники також обстежували ділянку біля водойми на вулиці Канальній. За деякий час пошуки відклали, щоб з’ясувати обставини зникнення чоловіка.

«20 вересня за зверненням поліції залучили водолазно-рятувальне відділення для проведення пошукових робіт. О 13:00 тіло ймовірного утопленика знайдено, вилучено з води та передано працівникам поліції», – інформують у ДСНС.

Загиблим виявився 55-річний мешканець Ужгорода. У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що слідів насильницької смерті на його тілі не виявили.