У Японії зафіксували ще один варіант вірусу Covid-19. Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я Японії Такаджі Вакіта повідомляє DW.

Як повідомив Такаджі Вакіта 10 січня, новий варіант коронавірусу діагностували у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили ще 2 січня під час тестування на коронавірус у одному з аеропортів Японії.

За словами міністра, цей варіант коронавірусу відрізняється від мутацій, що їх раніше виявили у Великій Британії і ПАР. Водночас наразі немає жодних доказів того, що нововиявлений варіант є більш заразним.

Усі хворі, в яких виявили новий варіант коронавірусу, наразі перебувають на карантині. Лише одна з них, дівчинка-підліток, не мала симптомів захворювання. Натомість у 40-річного чоловіка виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів скаржились на головний біль і високу температуру. Всі четверо до прибуття до Японії були в регіоні бразильської частини басейну річки Амазонка.

Нагадаємо, що через поширення нового штаму коронавірусу, що його виявили п'яти японців, які повернулися з Великої Британії, Японія з 28 грудня 2020 року до кінця січня 2021 року заборонила в'їзд усім іноземцям. А через ріст хворих на коронавірус у Токіо та кількох прилеглих містах оголосили надзвичайний стан.