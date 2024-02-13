Сергій Тищенко перебуватиме в СІЗО до 11 квітня

Вищий антикорупційний суд України на своєму засіданні у вівторок, 13 лютого, обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку, який разом з екс-депутатом Сергієм Пашинським фігурує у привласненні конфіскованих державою нафтопродуктів. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, Тищенко перебуватиме в СІЗО до 11 квітня, якщо не внесе заставу у понад 363 млн грн.

«13 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю – одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави.

У САП не називають імені підозрюваного, однак як зазначив Центр протидії корупції, мова йде про власника групи компаній «Фактор» Сергія Тищенка.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які завдали державі майже 1 млрд грн збитків. Правоохоронці підозрюють їх у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка».

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави цих нафтопродуктів та грошей, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі вторговані кошти на той час вже були привласнені учасниками оборудки, а держбюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.